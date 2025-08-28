Олимпийский чемпион неожиданно отреагировал на признания Клаудиньо о России

Нам пора думать о наших футболистах. Мы платим огромные деньги иностранцам, забывая о своих. Правда, многие свои сами не хотят играть. Политика — это не дело спортсменов. Подобных людей вообще не стоило привлекать в наш спорт. Контракты с ними должны быть такими, чтобы ещё и деньги с них можно было взыскать, заявил Тихонов, слова которого приводит издание «ВсеПроСпорт».