Олимпийский чемпион неожиданно отреагировал на признания Клаудиньо о России

Олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова бывшего игрока «Зенита» Клаудиньо, который ранее признался, что после начала СВО хотел покинуть Россию, но руководство клуба якобы не позволило ему уйти. По словам бразильца, он не чувствовал себя счастливым в стране.
Нам пора думать о наших футболистах. Мы платим огромные деньги иностранцам, забывая о своих. Правда, многие свои сами не хотят играть. Политика — это не дело спортсменов. Подобных людей вообще не стоило привлекать в наш спорт. Контракты с ними должны быть такими, чтобы ещё и деньги с них можно было взыскать, заявил Тихонов, слова которого приводит издание «ВсеПроСпорт».
Он добавил, что аналогичные условия следовало бы вводить и для российских игроков, чтобы не тратить средства на тех, кто не соблюдает режим тренировок.
Отметим, что в 2023 году Клаудиньо вместе с другим бывшим футболистом «Зенита», Малкомом, получили российские паспорта.
