В Омске СК проверит долги на 9-летнюю девочку

По данным омских СМИ, семья уже сталкивалась с подобной ситуацией ранее: мама девочки добилась отмены 41 исполнительного производства, однако «долги» вновь появились — в этот раз 89 начислений на общую сумму более полумиллиона рублей. Сообщается, что претензии приходят через Госуслуги и привязываются к СНИЛС девочки.