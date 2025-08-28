Ричмонд
В Омске СК проверит долги на 9-летнюю девочку

Семья девочки с завидным постоянством получает уведомления о задолженности по исполнительным производствам чужих людей.

Источник: Om1 Омск

В Омске Следственный комитет РФ проверит сообщения о «чужих» долгах, оформленных на 9-летнюю девочку. Напомним, маме омички пришли уведомления о задолженности по исполнительным производствам на сумму свыше 545 тысяч рублей.

По факту публикаций СК по Омской области начал доследственную проверку; председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

По данным омских СМИ, семья уже сталкивалась с подобной ситуацией ранее: мама девочки добилась отмены 41 исполнительного производства, однако «долги» вновь появились — в этот раз 89 начислений на общую сумму более полумиллиона рублей. Сообщается, что претензии приходят через Госуслуги и привязываются к СНИЛС девочки.

Издание уточняет, что весной 2025 года мама публично передала СНИЛС в Следственный комитет, добиваясь его замены. При этом, как пишет «АиФ-Омск», профильное ведомство отказалось проводить замену, несмотря на требование прокуратуры сделать это в исключительном порядке из-за нарушения прав ребёнка.