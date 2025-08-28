Если нет альтернативных источников питания, холодильник лучше не открывать: Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 28 августа — публикуем адреса

Поставщик сообщает о временных отключениях электричества по следующим адресам:
Буюканы.
Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — частично с 09:00 до 19:00.
Также по некоторым адресам электроэнергии не будет в коммуне Трушены, городах Ватра и Кодру.
