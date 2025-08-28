Ричмонд
Если нет альтернативных источников питания, холодильник лучше не открывать: Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 28 августа — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 28 августа.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает о временных отключениях электричества по следующим адресам:

Буюканы.

Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — частично с 09:00 до 19:00.

Также по некоторым адресам электроэнергии не будет в коммуне Трушены, городах Ватра и Кодру.

Читайте также:

Хроника позора в День Независимости: Как Молдова стала тотально независима от чувства меры.

Стратегические запасы пафоса молдавской власти, которая окончательно извратила независимость в какую-то криво-косую ындепенденцу, оказались бездонными (далее…).

Получить пособие на похороны в Молдове — испытание не для слабонервных: Госструктуры застряли в прошлом веке и гоняют людей за документами за сотни километров — это вам не пенсионеров штрафовать.

Всегда будьте начеку, если речь идет о социальном страховании (далее…).

Банкноты евро обновляются: Что надо знать жителям Молдовы о том, как изменится валюта ЕС.

В 2026 году дизайн евро, основной валюты в Европейском Союзе, подвергнется изменениям (далее…).