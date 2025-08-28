Во Владивостоке появятся ещё 38 безопасных пешеходных переходов — адреса

Во Владивостоке усиливают меры по обеспечению безопасности пешеходов — до конца года на городских улицах появятся ещё 38 переходов с искусственными неровностями. Основное внимание — районам, где находятся школы и детские сады, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как отмечают в ГАИ, именно переходы с искусственными неровностями значительно повышают безопасность, так как автомобилисты вынуждены снижать скорость.
С начала года во Владивостоке уже обустроили 32 подобных перехода, в числе которых участки в районе Александровича, 50 В, Алеутской, 12, Батарейной, 6, Борисенко, 6, Ватутина, 12, Волховской, 15, Давыдова, 3, Днепровской, 1, Енисейской, 22, Кирова, 6, Крыгина, 82, Невельского, 31, Окатовой, 1, Океанском проспекте, 102а, проспекте 100-летия Владивостока, 54, проспекте Красного Знамени, 25а, Русской, 77, Сахалинской, 33, Тухачевского, 60 и по другим адресам.
Сейчас администрация города завершает оформление необходимой документации для проведения конкурсной процедуры, с целью выбрать подрядную организацию, которая займётся реализацией нового этапа проекта.
Дополнительные 38 переходов планируют обустроить, в частности, на улицах Талалихина, 2, Сахалинская, 17, Бородинская, 16, Шепеткова, 31, Нерчинская, 2, Адмирала Кузнецова, 72, Светланская, 189, Харьковская, 6 В, Калинина, 57, Ильичева, 6, Печорская, 8, Котельникова, 6, Русская, 87, Чапаева, 16, Бестужева, 20 и других.
Напомним, что инициатива по установке подобных переходов была озвучена на расширенном совещании с участием представителей Госавтоинспекции, краевого Минтранса, управления дорог и аналитиков Центра организации дорожного движения. Обсуждение было посвящено борьбе с очагами аварийности и улучшению дорожной инфраструктуры во Владивостоке.