Во Владивостоке появятся ещё 38 безопасных пешеходных переходов — адреса

С начала года во Владивостоке уже обустроили 32 подобных перехода, в числе которых участки в районе Александровича, 50 В, Алеутской, 12, Батарейной, 6, Борисенко, 6, Ватутина, 12, Волховской, 15, Давыдова, 3, Днепровской, 1, Енисейской, 22, Кирова, 6, Крыгина, 82, Невельского, 31, Окатовой, 1, Океанском проспекте, 102а, проспекте 100-летия Владивостока, 54, проспекте Красного Знамени, 25а, Русской, 77, Сахалинской, 33, Тухачевского, 60 и по другим адресам.