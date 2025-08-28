Мужчина инсценировал смерть, чтобы сбежать к любовнице в Грузию: его искали два месяца, а затем посадили в тюрьму

45-летний житель США инсценировал собственную смерть, чтобы оставить жену и троих детей и отправиться к любовнице в Грузию. Об этом сообщает телеканал CNN.
Райан Боргвардт пропал в августе 2024 года. Семья обнаружила его брошенные автомобиль и трейлер, после чего обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что за два месяца до исчезновения Боргвардт подал заявление о потере паспорта и получил новый документ.
Затем он перевел деньги в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил страховой полис на 375 тысяч долларов и прошел процедуру реверсивной вазэктомии. Все эти действия указывали на тщательную подготовку к исчезновению.
Позже мужчина самостоятельно вышел на связь и рассказал, что покинул страну на автобусе. Через Торонто и Париж он добрался до Тбилиси, где его ждала любовница из Узбекистана, с которой он познакомился весной 2024 года через интернет.
В декабре 2024 года сотрудники полиции убедили его вернуться в США. Суд округа Грин-Лейк приговорил его к 89 дням тюремного заключения — ровно столько, сколько длились поиски. Он также выплатил компенсацию в размере 30 тысяч долларов (2,4 млн рублей) для покрытия расходов на поисковую операцию. Его супруга развелась с ним весной 2025 года.
