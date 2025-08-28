СМИ: Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ

Зоолога и телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Telegram-канал Mash.
Авторы материала отмечают, что врачи диагностировали у телеведущего воспаление поджелудочной и выписали спустя полторы недели лечения.
5 августа телеведущий был госпитализирован с подозрением на желудочное кровотечение, однако диагноз не подтвердился. У 88-летнего Николая Дрозова выявили пониженный уровень гемоглобина на фоне онкологического заболевания, осложненного кишечной язвой. После проведенной терапии его состояние улучшилось и он вернулся домой, уточняется в публикации.
До этого появилась информация, что дочери Николая Дроздова бросили отца, который практически перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. После операции, которую Дроздову провели этим летом, телеведущий не может подняться с постели и ходить. Его супруга Татьяна рассказала, что боли мучают зоолога до сих пор.
Ранее сообщалось, что Николай Дроздов испытывает сильное чувство усталости, из-за чего не может вернуться к своей профессиональной деятельности. Согласно информации от близких, значительную часть своего времени он проводит в постели.