СМИ: Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ

До этого появилась информация, что дочери Николая Дроздова бросили отца, который практически перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. После операции, которую Дроздову провели этим летом, телеведущий не может подняться с постели и ходить. Его супруга Татьяна рассказала, что боли мучают зоолога до сих пор.