Павел Прилучный отреагировал на свадьбу бывшей жены Агаты Муцениеце: что он сказал

Напомним, 25 августа состоялась пышная свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Молодожены потратили на красивый праздник в центре столицы более шести миллионов рублей. Беременная невеста блистала в кутюрном платье, а ее сын Тимофей от Павла Прилучного вместе с сестрой Мией поднес обручальные кольца. К слову, в этот день экс-супруг артистки празднует третью годовщину свадьбы с Зепюр Брутян.