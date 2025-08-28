Павел Прилучный отреагировал на свадьбу бывшей жены Агаты Муцениеце: что он сказал

Российский актер Павел Прилучный вместе с супругой Зепюр Брутян публично поздравил свою бывшую жену Агату Муцениеце со свадьбой. Об этом сообщает Super.
Звезды появились на премьере сериала «Виноград». Отвечая на вопрос о свадьбе Агаты, Зепюр и Павел отметили, что рады за молодоженов и их не смущает совпадение даты свадьбы актрисы с их годовщиной.
«25.08 у многих свадьбы, это популярная дата. Поздравили? Конечно, вот сейчас поздравляем: счастья молодым! Совет да любовь», — сказали Зепюр и Павел.
Напомним, 25 августа состоялась пышная свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Молодожены потратили на красивый праздник в центре столицы более шести миллионов рублей. Беременная невеста блистала в кутюрном платье, а ее сын Тимофей от Павла Прилучного вместе с сестрой Мией поднес обручальные кольца. К слову, в этот день экс-супруг артистки празднует третью годовщину свадьбы с Зепюр Брутян.