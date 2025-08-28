Стало известно об экстренной госпитализации Николая Дроздова

Известного телеведущего Николая Дроздова экстренно доставили в медицинское учреждение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. После обследования врачи диагностировали у 88-летнего пациента воспаление поджелудочной железы и назначили лечение, продолжительность которого составила полторы недели.
Госпитализация произошла 5 августа 2025 года, когда медики предполагали наличие кровотечения в желудке, однако эти опасения не подтвердились. Обследование выявило у Николая Николаевича пониженный уровень гемоглобина на фоне онкологического заболевания, а общее состояние осложнялось язвой кишечника, пишет Mash.
После проведенной терапии самочувствие Дроздова значительно улучшилось, и его выписали домой.
Добавим, что в 2023 году у легенды отечественного телевидения была обнаружена онкология предстательной железы второй стадии. В июле текущего года после операции по замене сустава протезом телеведущий практически перестал передвигаться самостоятельно.
