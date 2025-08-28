Пугачева оставила лазейку для возвращения в Россию

В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. На волну критики Пугачева ответила резко, заявив, что ненависть со стороны определенной части общества для нее не нова и даже приносит ей «счастье». Она также жестко высказалась о своих недоброжелателях, назвав их «холопами» и «рабами». 3 ноября 2023 года Пугачева ненадолго вернулась на родину. Во время этого визита она записала три песни для личного пользования, после чего вновь уехала из страны.