Пугачева оставила лазейку для возвращения в Россию

Певица Алла Пугачева, несмотря на длительное пребывание за границей, не прекратила свою предпринимательскую деятельность на территории России. Это следует из документов.
По информации РИА Новости, Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя (ИП), который был открыт еще в декабре 2004 года. Основным видом деятельности, согласно данным из реестра, является «деятельность в области художественного творчества». В начале августа 2025 года в налоговые органы были поданы свежие сведения о регистрации ИП Пугачевой в Социальном фонде РФ.
В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. На волну критики Пугачева ответила резко, заявив, что ненависть со стороны определенной части общества для нее не нова и даже приносит ей «счастье». Она также жестко высказалась о своих недоброжелателях, назвав их «холопами» и «рабами». 3 ноября 2023 года Пугачева ненадолго вернулась на родину. Во время этого визита она записала три песни для личного пользования, после чего вновь уехала из страны.