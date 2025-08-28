МЧС предупреждает жителей Красноярского края о возможных паводках 28−29 августа

Специалисты Главного управления МЧС России по Красноярскому краю объявили штормовое предупреждение в связи с риском резкого подъема уровня воды в реках центральных и южных районов региона.
По данным метеорологов, 28−29 августа ожидаются интенсивные ливневые дожди, способные вызвать резкий подъем уровня воды в реках.
Наблюдательный мониторинг уже зафиксировал значительное увеличение воды в бассейнах рек Туба, Кизир, Амыл, Оя, Кебеж и Мана. Наиболее тревожная ситуация складывается на реке Кебеж, где начался выход воды на пойменные участки. Прирост уровня воды составляет от 10 до 40 сантиметров.
Спасатели настоятельно рекомендуют населению, проживающему в потенциально опасных зонах, принять незамедлительные меры предосторожности. Необходимо обеспечить сохранность материальных ценностей путем их перемещения на верхние ярусы строений, подготовить набор первоочередных вещей и документов на случай экстренной эвакуации, а также организовать защиту сельскохозяйственных животных и домашней птицы.
Оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство сил гражданской обороны, развернуты мобильные группы для мониторинга гидрологической обстановки. В случае критического ухудшения ситуации будут задействованы дополнительные ресурсы для проведения спасательных операций.
Для получения актуальной информации о развитии паводковой ситуации и порядке действий при угрозе подтопления гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями МЧС России по Красноярскому краю. Экстренные службы доступны по единому номеру телефона 112.