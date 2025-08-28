МЧС предупреждает жителей Красноярского края о возможных паводках 28−29 августа

Наблюдательный мониторинг уже зафиксировал значительное увеличение воды в бассейнах рек Туба, Кизир, Амыл, Оя, Кебеж и Мана. Наиболее тревожная ситуация складывается на реке Кебеж, где начался выход воды на пойменные участки. Прирост уровня воды составляет от 10 до 40 сантиметров.