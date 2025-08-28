Восемнадцать новосибирцев «серебряного возраста» идут в депутаты

Претенденты на роль чиновников имеют опыт работы в районных, муниципальных и местных советах.
В избирательной кампании Новосибирской области участвуют кандидаты разных возрастов, включая зрелых людей с опытом работы в советах разных уровней. Вопреки ожиданиям, больше всего кандидатов старше 65 лет в Заксобрание выдвинула КПРФ, а в горсовет — «Единая Россия». Об этом пишет Сиб.фм.
Самые возрастные действующие депутаты в Заксобрании — коммунист Вадим Агеенко (68 лет) и единоросс Олег Подойма (65 лет), а в горсовете — единороссы Николай Тямин (65 лет) и Сергей Бондаренко (67 лет). Самый старший кандидат в горсовет — самовыдвиженец Анатолий Кузнецов (69 лет). Несмотря на наличие возрастных кандидатов, партии в целом ориентируются на привлечение молодых кадров.
Пожилые кандидаты в Заксобрание Новосибирска.
Из 19 кандидатов старше 65 лет, подавших документы, 14 претендуют на места в Заксобрании.
«Партия пенсионеров»: Елизавета Анкудинова, Сергей Кузьмин.
«Справедливая Россия»: Сергей Мишанин, Валерий Федоров.
КПРФ: Юрий Усаков, Владимир Веснин, Вадим Агеенко, Хатира Белялова, Виталий Яковлев.
«Единая Россия»: Олег Подойма.
Самовыдвиженец: Сергей Дорофеев (главврач поликлиники № 1).
Самые возрастные кандидаты:
Юрий Усаков (КПРФ), 79 лет.
Анатолий Маренков (ЛДПР), 74 года.
Виктор Богачев (ЛДПР), 71 год.
Все трое имеют депутатский опыт.