Восемнадцать новосибирцев «серебряного возраста» идут в депутаты

Самые возрастные действующие депутаты в Заксобрании — коммунист Вадим Агеенко (68 лет) и единоросс Олег Подойма (65 лет), а в горсовете — единороссы Николай Тямин (65 лет) и Сергей Бондаренко (67 лет). Самый старший кандидат в горсовет — самовыдвиженец Анатолий Кузнецов (69 лет). Несмотря на наличие возрастных кандидатов, партии в целом ориентируются на привлечение молодых кадров.