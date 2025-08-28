Shot: У сына Ефремова обострилось хроническое заболевание после падения из окна

30 июня 2023 года Николай Ефремов выпал из окна квартиры на третьем этаже на юге Москвы в доме на Пролетарском проспекте. Медики оценили состояние актера, который находился без сознания, как тяжелое. В июле того же года ряд средств массовой информации сообщил, что мужчину сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.