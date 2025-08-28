Ричмонд
Российский бизнес выступил с новым требованием к Минфину

Многие крупные предприятия в последнее время страдают от беспилотных атак. Поэтому российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести в Налоговый кодекс меры поддержки для компаний, пострадавших от ударов дронов. Но в Минфине считают, что такие компенсации нужно рассматривать индивидуально и без поправок в НК. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо с подписью президента бизнес-объединения Александра Шохина, которое направлено главе государства Владимиру Путину в начале июля.

Источник: Life.ru

«Вместе с тем компенсация расходов, связанных с обеспечением безопасности производственных объектов, носит разовый и индивидуальный характер. Поэтому она должна рассматриваться в каждом отдельном случае», — подчеркнули в министерстве.

В письме президенту Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин предложил ввести налоговые компенсации для предприятий, вынужденных тратиться на средства защиты, РЭБ и восстановление повреждённых объектов. Речь шла о вычетах до 50% фактических расходов и дополнительных мерах для отраслей, наиболее подверженных атакам.

Однако в Минфине напомнили, что подобные траты уже могут учитываться при расчёте налога на прибыль, а введение новых мер, да ещё и «задним числом», невозможно из-за утверждённых параметров бюджета. Кроме того, ведомство отметило, что предприятия и так не платят акцизы в периоды простоя, поэтому компенсировать их через налоговые вычеты не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проявляет интерес к восстановлению контактов с российским бизнесом. Если в этом направлении удастся достичь прогресса, вопрос о снятии санкций встанет неизбежно. Прошедшие переговоры Путина и Трампа на Аляске прошли на равных и могут стать отправной точкой для дальнейших сложных и продолжительных обсуждений.

