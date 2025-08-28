Российский бизнес выступил с новым требованием к Минфину

Многие крупные предприятия в последнее время страдают от беспилотных атак. Поэтому российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести в Налоговый кодекс меры поддержки для компаний, пострадавших от ударов дронов. Но в Минфине считают, что такие компенсации нужно рассматривать индивидуально и без поправок в НК. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо с подписью президента бизнес-объединения Александра Шохина, которое направлено главе государства Владимиру Путину в начале июля.