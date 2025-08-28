15-летняя уфимка села за руль Volkswagen Passat и устроила ДТП

Сегодня ночью, 28 августа, на улице Гончарова в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Как сообщает Госавтоинспекция города, 15-летняя девочка за рулем Volkswagen Passat, не справилась с управлением и врезалась металлическое ограждение.
В результате аварии автомобиль получил механические повреждения, но никто не пострадал. При проверке документов выяснилось, что несовершеннолетняя не имеет водительского удостоверения и права управлять транспортным средством. На место происшествия была вызвана мать подростка, при которой девочку отстранили от управления автомобилем.
Материалы проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения матери к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетней.