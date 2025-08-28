Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летняя уфимка села за руль Volkswagen Passat и устроила ДТП

В Уфе 15-летняя девочка села за руль автомобиля и устроила ДТП.

Источник: ГАИ Уфы

Сегодня ночью, 28 августа, на улице Гончарова в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Как сообщает Госавтоинспекция города, 15-летняя девочка за рулем Volkswagen Passat, не справилась с управлением и врезалась металлическое ограждение.

В результате аварии автомобиль получил механические повреждения, но никто не пострадал. При проверке документов выяснилось, что несовершеннолетняя не имеет водительского удостоверения и права управлять транспортным средством. На место происшествия была вызвана мать подростка, при которой девочку отстранили от управления автомобилем.

Материалы проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения матери к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетней.