15-летняя уфимка села за руль Volkswagen Passat и устроила ДТП

В результате аварии автомобиль получил механические повреждения, но никто не пострадал. При проверке документов выяснилось, что несовершеннолетняя не имеет водительского удостоверения и права управлять транспортным средством. На место происшествия была вызвана мать подростка, при которой девочку отстранили от управления автомобилем.