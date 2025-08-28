Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету в честь Путина

Цена монеты с портретом президента РФ и надписью «Патриот Владимир Путин» составляет 74,95 евро.

Источник: Аргументы и факты

Немецкий журнал Compact, закрытие которого суд Германии в 2024 году признал незаконным, выпустил в продажу серебряную монету в честь президента России Владимира Путина.

На монете, диаметр которой составляет 28 миллиметров, изображен портрет российского лидера и надпись «Патриот Владимир Путин». Продают ее за 74,95 евро.

На своей официальной странице в соцсети X* журнал отмечает, что Путин защищает суверенитет народов, в то время как НАТО проводит все более агрессивный военный курс.

«Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира», — сказано в публикации журнала.

На сайте Compact указано, что серебряная монета классифицируется как медаль.

Ранее журнал уже выпускал в продажу серебряные монеты с изображением герба России. На изделии также имелась надписью «дружба» на русском языке и подпись «немецко-российская дружба» — на немецком.

Напомним, в 2023 году МВД Германии запретило журнал Compact, обвинив издание в пропаганде правоэкстремистских идей и работе против конституционного строя ФРГ. В прошлом году Федеральный административный суд Германии признал запрет незаконным и отменил его.

Добавим, что главный редактор Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником Путина.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше