Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету в честь Путина

Немецкий журнал Compact, закрытие которого суд Германии в 2024 году признал незаконным, выпустил в продажу серебряную монету в честь президента России Владимира Путина.
На монете, диаметр которой составляет 28 миллиметров, изображен портрет российского лидера и надпись «Патриот Владимир Путин». Продают ее за 74,95 евро.
На своей официальной странице в соцсети X* журнал отмечает, что Путин защищает суверенитет народов, в то время как НАТО проводит все более агрессивный военный курс.
«Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира», — сказано в публикации журнала.
На сайте Compact указано, что серебряная монета классифицируется как медаль.
Ранее журнал уже выпускал в продажу серебряные монеты с изображением герба России. На изделии также имелась надписью «дружба» на русском языке и подпись «немецко-российская дружба» — на немецком.
Напомним, в 2023 году МВД Германии запретило журнал Compact, обвинив издание в пропаганде правоэкстремистских идей и работе против конституционного строя ФРГ. В прошлом году Федеральный административный суд Германии признал запрет незаконным и отменил его.
Добавим, что главный редактор Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником Путина.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.