Главные новости 28 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 августа 2025.

Вэнс упрекнул Байдена в бесцельном финансировании Киева

Источник: РИА "Новости"

Вице-президент США Джей ди Вэнс заявил, что администрация Джо Байдена предоставляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги «без реальной цели и дипломатии». Он уточнил, что у экс-президента не было «реального понимания», на что будет направлено финансирование и к каким результатам это приведет.

Украинская делегация обсудит в США гарантии безопасности

Источник: РИА "Новости"

Представители Украины 29 августа прибудут в Нью-Йорк для проведения переговоров с командой Белого дома по вопросу гарантий безопасности. Украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Владимир Зеленский уточнил, что в США будут обсуждаться военные, политические и экономические компоненты гарантий.

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 28 августа российские силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 102 БПЛА над территориями семи регионов и акваториями Черного и Азовского морей. В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА и пожара приостановили движение поездов. В Ростовской области обломки дрона рухнули на крышу жилого дома. Спасатели эвакуировали 89 человек.

В Европе признали исчерпание ресурса санкций против России

Источник: Reuters

По данным газеты Il Fatto Quotidiano, Евросоюз сильно ограничен в возможностях введения новых санкций против России. В Брюсселе возникли затруднения с формированием 19-го пакета рестрикций. Новые ограничения планируется распространить на суда «теневого флота» России и ее торговых партнеров.

Стало известно о высадке войск Израиля в Сирии

Источник: AP 2024

Израильская армия осуществила высадку десанта на юго-западе Дамаска, когда проводила серию ударов по городу. В дальнейшем десантники ЦАХАЛ не стали развивать наступление и вернулись на территорию своей страны. О высадке сообщили представители сирийской армии, тогда как в Израиле информацию комментировать отказались.

