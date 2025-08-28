Главные новости 28 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 августа 2025.
Вэнс упрекнул Байдена в бесцельном финансировании Киева
Вице-президент США Джей ди Вэнс заявил, что администрация Джо Байдена предоставляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги «без реальной цели и дипломатии». Он уточнил, что у экс-президента не было «реального понимания», на что будет направлено финансирование и к каким результатам это приведет.
Украинская делегация обсудит в США гарантии безопасности
Представители Украины 29 августа прибудут в Нью-Йорк для проведения переговоров с командой Белого дома по вопросу гарантий безопасности. Украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Владимир Зеленский уточнил, что в США будут обсуждаться военные, политические и экономические компоненты гарантий.
Силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов
В ночь на 28 августа российские силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 102 БПЛА над территориями семи регионов и акваториями Черного и Азовского морей. В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА и пожара приостановили движение поездов. В Ростовской области обломки дрона рухнули на крышу жилого дома. Спасатели эвакуировали 89 человек.
В Европе признали исчерпание ресурса санкций против России
Стало известно о высадке войск Израиля в Сирии
Израильская армия осуществила высадку десанта на юго-западе Дамаска, когда проводила серию ударов по городу. В дальнейшем десантники ЦАХАЛ не стали развивать наступление и вернулись на территорию своей страны. О высадке сообщили представители сирийской армии, тогда как в Израиле информацию комментировать отказались.