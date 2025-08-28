Пугачева продолжает сохранять бизнес в России

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева продолжает сохранять статус индивидуального предпринимателя в РФ. Соответствующая информация была подана в налоговую инспекцию, сообщает РИА Новости.
ИП у артистки открыт уже более 20 лет. Основной вид деятельности, согласно полученным данным, является художественное творчество.
Пугачева покинула страну осенью 2024 года. Она переехала в Израиль. После чего пользователи раскритиковали певицу. В ответ она обозвала российских поклонников холопами и рабами, и заявила, что всегда не могла терпеть их.
Через год после того, как она уехала из страны, Пугачева приезжала в Россию. Сообщалось, что артистка записывала в РФ несколько своих песен для личного пользования. После чего сразу же покинула Россия снова.
Ранее «МК» писал, что Алла Пугачева до сих пор не внесена в реестр иностранных агентов благодаря поддержке высокопоставленных знакомых в России. Такое мнение высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
