«Минсктранс» предупреждает о задержке движения из-за пробок на Немиге

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение общественного транспорта на улице Немига в Минске осуществляется с задержкой до 25 минут, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП «Минсктранс».

Источник: Freepik

«В связи со скоплением транспорта по улице Немига движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика движения до 25 минут», — отметили в ведомстве.

Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.