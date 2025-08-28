«Минсктранс» предупреждает о задержке движения из-за пробок на Немиге

«В связи со скоплением транспорта по улице Немига движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика движения до 25 минут», — отметили в ведомстве.
Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение общественного транспорта на улице Немига в Минске осуществляется с задержкой до 25 минут, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП «Минсктранс».
«В связи со скоплением транспорта по улице Немига движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика движения до 25 минут», — отметили в ведомстве.
Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.