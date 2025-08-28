Власти призвали горожан ограничить использование смартфонов двумя часами в день

В японском городе Тойоаке местные власти хотят, чтобы жители ограничили использование смартфонов хотя бы двумя часами в день. Но проект постановления вызвал негативную реакцию местных жителей, которые назвали его посягательством на свободу личности.
Один из японских городов призывает всех жителей ограничить использование смартфонов двумя часами в день в попытке справиться с онлайн-зависимостью и недосыпанием, пишет The Guardian.
Официальные лица в Тойоаке, префектура Айти, заявили, что эта мера будет направлена не только на детей, но и на взрослых, на фоне растущей обеспокоенности по поводу физических и психологических последствий чрезмерного использования смартфонов для людей всех возрастов.
Этот шаг направлен на «предотвращение чрезмерного использования устройств, вызывающих проблемы с физическим и психическим здоровьем… включая проблемы со сном», — заявил недавно мэр Масафуми Коки.
Муниципальная ассамблея Тойоаке начала обсуждение необязательного постановления на этой неделе в преддверии голосования, запланированного на конец следующего месяца. Если законопроект будет принят, он вступит в силу в октябре. Однако эта мера не повлечет за собой штрафных санкций для тех, кто превысит двухчасовой дневной лимит, подчеркивает The Guardian.
Проект призывает учащихся начальной школы — в возрасте от шести до 12 лет — и детей младшего возраста избегать использования смартфонов или планшетов после 9 вечера, в то время как подросткам и взрослым рекомендуется откладывать свои устройства в сторону после 10 вечера.
Это предложение, первое в своем роде, которое распространяется на всех жителей, вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи осудили его как посягательство на свободу личности, в то время как другие заявили, что ограничение по срокам просто невыполнимо.
«Я понимаю их намерения, но двухчасовой лимит невозможен», — написал один пользователь соцсетей. Другой добавил: «Двух часов недостаточно даже для того, чтобы прочитать книгу или посмотреть фильм на моем смартфоне».
В ответ мэр Коки сказал, что ограничение по времени не является обязательным, и признал, что смартфоны «полезны и незаменимы в повседневной жизни». Но он добавил: «Я надеюсь, что это даст семьям возможность подумать и обсудить время, которое они проводят за смартфонами, а также время суток, в течение которого эти устройства используются».
Это предложение не понравилось многим из 69 000 жителей Тойоаке. По данным газеты Mainichi Shimbun, в течение четырех дней после объявления чиновники получили 83 телефонных звонка и 44 электронных письма, 80% из которых содержали критику этой меры.
Чиновники говорят, что это предложение было разработано для решения поведенческих проблем, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, включая прогулы среди детей, которые терпеть не могут оставлять свои телефоны дома, когда идут в школу.
Мэр Коки сказал, что есть также неофициальные свидетельства того, что взрослые в городе были прикованы к своим телефонам, вместо того чтобы спать или проводить время со своими семьями.
Инициатива городских властей отражает растущую обеспокоенность по поводу негативного воздействия на здоровье, особенно на детей, часов, проведенных за смартфонами и планшетами, поясняет The Guardian.
В 2020 году в одном из регионов на западе Японии было принято постановление, также не имеющее обязательной силы, согласно которому дети могут проводить за играми не более часа в день в течение недели и до 90 минут во время школьных каникул.
Согласно опросу, опубликованному в этом году Агентством по делам детей и семьи, молодые японцы в будние дни проводят в Интернете в среднем чуть более пяти часов в день.