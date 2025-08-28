Дайвер в США нашел на дне реки останки пропавших 67 лет назад супругов

Американский дайвер Арчер Майо обнаружил в реке Колумбия пропавший 67 лет назад автомобиль, внутри которого оказались останки двух взрослых людей. Об этом сообщает издание Oregon Live.
Сообщается, что мужчина в марте 2025 года обнаружил на дне реки затонувший автомобиль, до которого смог добраться лишь в августе после расчистки завалов. На дне лежал Ford 1950-х годов. Внутри находились человеческие останки, рядом — фотоаппарат с подписью владельца: Кен Мартин. Предполагается, что это он и его супруга Барбара.
Кен Мартин был главой семьи, исчезнувшей в декабре 1958 года. Тогда он вместе с женой и тремя детьми-подростками отправился в поездку к каньону реки Колумбия и больше не вернулся. Через год в реке нашли тела двух младших дочерей, судьба остальных оставалась неизвестной. Несмотря на версию полиции о несчастном случае, долгое время вокруг истории ходили мрачные слухи.
О деле Майо узнал в 2018 году. При изучении архивов он выяснил, что в реке Колумбия существует искусственная яма, способная втягивать крупные объекты, включая автомобили. Она расположена рядом с парковкой, откуда легко съехать в воду, не зная местности. Дайвер предположил, что именно туда могла попасть машина Мартинов, и оказался прав.
Полиция пока не считает расследование завершенным. Обнаруженные останки направлены на экспертизу, не исключено, что среди них есть и кости третьего ребенка, уточняется в публикации.
