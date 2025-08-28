Дайвер в США нашел на дне реки останки пропавших 67 лет назад супругов

Кен Мартин был главой семьи, исчезнувшей в декабре 1958 года. Тогда он вместе с женой и тремя детьми-подростками отправился в поездку к каньону реки Колумбия и больше не вернулся. Через год в реке нашли тела двух младших дочерей, судьба остальных оставалась неизвестной. Несмотря на версию полиции о несчастном случае, долгое время вокруг истории ходили мрачные слухи.