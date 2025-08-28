В Ростовской области эвакуировали жильцов 51 дома из-за угрозы детонации БПЛА

Ночью силы ПВО отразили воздушную атаку в трех северных районах Ростовской области. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В селе Маньково-Калитвенское фрагменты беспилотника с неразорвавшейся боевой частью пробил кровлю двухквартирного жилого дома, полностью обесточив здание и повредив электропроводку. В связи с угрозой детонации были немедленно эвакуированы 89 местных жителей из 51 частного домовладения, включая детей.
Большинство людей временно разместились у родственников, а 12 человек отправились в пункт временного размещения на базе сельского дома культуры.
