Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области эвакуировали жильцов 51 дома из-за угрозы детонации БПЛА

89 жителей эвакуировали из-за неразорвавшегося фрагмента БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ночью силы ПВО отразили воздушную атаку в трех северных районах Ростовской области. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В селе Маньково-Калитвенское фрагменты беспилотника с неразорвавшейся боевой частью пробил кровлю двухквартирного жилого дома, полностью обесточив здание и повредив электропроводку. В связи с угрозой детонации были немедленно эвакуированы 89 местных жителей из 51 частного домовладения, включая детей.

Большинство людей временно разместились у родственников, а 12 человек отправились в пункт временного размещения на базе сельского дома культуры.

Подпишись на нас в Telegram!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше