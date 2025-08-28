Алла Пугачева сохранила статус ИП в России

Ранее стало известно, что товарный знак «Алла Борисовна» может перестать принадлежать певице с апреля 2026 года, если правообладатель не продлит исключительное право. Под брендом «Алла Борисовна» разрешено выпускать головные уборы, одежду, игрушки, напитки (в том числе алкоголь), табак, а также проводить путешествия и оказывать образовательные услуги.