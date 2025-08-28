Алла Пугачева сохранила статус ИП в России

Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Такие сведения есть в налоговой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на наличие соответствующих документов.
Свое ИП певица открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности этого индивидуального предпринимателя сконцентрирована в области художественного творчества.
Ранее стало известно, что товарный знак «Алла Борисовна» может перестать принадлежать певице с апреля 2026 года, если правообладатель не продлит исключительное право. Под брендом «Алла Борисовна» разрешено выпускать головные уборы, одежду, игрушки, напитки (в том числе алкоголь), табак, а также проводить путешествия и оказывать образовательные услуги.
Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что Алла Пугачева сбежала с детьми в Израиль. Как писал KP.RU, певица могла подать документы на отказ от российского гражданства.