Алла Пугачева сохранила статус ИП в России

Певица открыла ИП еще в декабре 2004 года.

Источник: Комсомольская правда

Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Такие сведения есть в налоговой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на наличие соответствующих документов.

Свое ИП певица открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности этого индивидуального предпринимателя сконцентрирована в области художественного творчества.

Ранее стало известно, что товарный знак «Алла Борисовна» может перестать принадлежать певице с апреля 2026 года, если правообладатель не продлит исключительное право. Под брендом «Алла Борисовна» разрешено выпускать головные уборы, одежду, игрушки, напитки (в том числе алкоголь), табак, а также проводить путешествия и оказывать образовательные услуги.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что Алла Пугачева сбежала с детьми в Израиль. Как писал KP.RU, певица могла подать документы на отказ от российского гражданства.