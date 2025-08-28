Суд обязал «Омскоблводопровод» отремонтировать изношенные сети в Любинском районе

Из-за многочисленных повреждений жители района все чаще сталкивались с перебоями в подаче воды. Прокуратура отметила, что бездействие компании не только нарушает права граждан, но и создает угрозу чрезвычайных ситуаций, а также препятствует улучшению качества коммунальных услуг.