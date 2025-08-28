Ричмонд
Суд обязал «Омскоблводопровод» отремонтировать изношенные сети в Любинском районе

Проверка прокуратуры подтвердила изношенное состояние магистральных водопроводов «Любино-Орловка» и «Красный Яр-Любино».

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Любинского района Омской области добилась судебного решения о капитальном ремонте аварийных водопроводных сетей, находящихся в зоне ответственности АО «Омскоблводопровод». Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила критическое состояние магистральных водопроводов «Любино-Орловка» и «Красный Яр-Любино», где износ сетей превышает 90%.

Из-за многочисленных повреждений жители района все чаще сталкивались с перебоями в подаче воды. Прокуратура отметила, что бездействие компании не только нарушает права граждан, но и создает угрозу чрезвычайных ситуаций, а также препятствует улучшению качества коммунальных услуг.

По результатам проверки директор Любино-Исилькульского группового водопровода был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. Кроме того, прокуратура направила иск в суд с требованием обязать АО «Омскоблводопровод» провести капитальный ремонт аварийных участков.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас ведомство контролирует выполнение судебного решения, чтобы гарантировать своевременное устранение проблемы и восстановление нормального водоснабжения в районе.

Ранее мы писали, что в Омске после вмешательства прокуратуры убрали аварийное здание на территории детсада.