В красноярской школе № 158 прошли антитеррористические учения с участием Росгвардии

В школе № 158 Свердловского района Красноярска состоялись масштабные межведомственные учения по антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
Мероприятие прошло в рамках всероссийской тренировки силовых структур.
По легенде учений, в здании школы были обнаружены двое вооруженных преступников. На место условного теракта оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны, а затем и штурмовая группа спецподразделений Росгвардии. В ходе слаженных действий условные террористы были нейтрализованы.
Как отметили организаторы, учения позволили отработать взаимодействие между правоохранительными органами и школьным персоналом в кризисной ситуации. Особое внимание уделялось эвакуации детей и педагогов, блокировке входов в здание и алгоритмам оповещения экстренных служб.
Подобные тренировки проходят во всех регионах России в рамках реализации поручения Президента по усилению безопасности образовательных учреждений.