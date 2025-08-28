В красноярской школе № 158 прошли антитеррористические учения с участием Росгвардии

По легенде учений, в здании школы были обнаружены двое вооруженных преступников. На место условного теракта оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны, а затем и штурмовая группа спецподразделений Росгвардии. В ходе слаженных действий условные террористы были нейтрализованы.