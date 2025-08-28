Поезда на курорты Кубани задерживаются из-за атаки дронов в Волгоградской области

Несколько пассажирских поездов, следующие в Сочи и Анапу, столкнулись с задержками в пути. Сбой в движении произошел из-за внештатной ситуации на железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Рано утром 28 августа на станции Петров Вал было зафиксировано возгорание. По данным оперативных служб, причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Сообщение о происшествии поступило в 4:46.
Представители железной дороги оперативно уточнили, что поврежденное строение не входит в комплекс пассажирской инфраструктуры. По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Для ликвидации последствий движение поездов на данном участке было временно приостановлено и полностью возобновлено к 6:47 утра.
В настоящее время в пути задерживаются четыре пассажирских состава. В их числе поезд № 505 маршрутом Имеретинский Курорт — Саратов, № 244 из Новокузнецка в Анапу, № 358 сообщением Уфа — Имеретинский Курорт и № 107 следующий из Волгограда в Нижневартовск. Максимальное время задержки движения оценивается менее чем в один час.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут уточнить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00. Об этом проинформировала пресс-служба Приволжской железной дороги.
Напомним, в аэропорту Сочи 28 августа на 8.40 утра 17 рейсов по направлениям вылета и прилета задерживаются, часом ранее задерживались около 70 рейсов.