В Бердске под Новосибирском два дня ищут глухонемую 15-летнюю девочку

Сибирячка ушла из дома 26 августа, она страдает глухотой и не может говорить.
В Бердске не прекращаются поисковые работы, направленные на обнаружение 15-летней Александры Герус, у которой диагностированы глухота и отсутствие речи. Девочка пропала 26 августа, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.
Среди особых признаков: рост около полутора метров, обычное телосложение, светлые русые волосы и карие глаза.
В день исчезновения на ней была надета ярко-оранжевая кофта, брюки с зелено-черным клетчатым рисунком, а также белые босоножки. С собой у пропавшей была светлая сумка с изображением слона и рюкзак серого цвета.
К поискам активно подключился добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Любую информацию о местонахождении Александры просят сообщать по телефону горячей линии 8−800−700−54−52 или в экстренную службу спасения по номеру 112.