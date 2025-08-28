Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердске под Новосибирском два дня ищут глухонемую 15-летнюю девочку

Сибирячка ушла из дома 26 августа, она страдает глухотой и не может говорить.

Сибирячка ушла из дома 26 августа, она страдает глухотой и не может говорить.

В Бердске не прекращаются поисковые работы, направленные на обнаружение 15-летней Александры Герус, у которой диагностированы глухота и отсутствие речи. Девочка пропала 26 августа, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

Среди особых признаков: рост около полутора метров, обычное телосложение, светлые русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на ней была надета ярко-оранжевая кофта, брюки с зелено-черным клетчатым рисунком, а также белые босоножки. С собой у пропавшей была светлая сумка с изображением слона и рюкзак серого цвета.

К поискам активно подключился добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Любую информацию о местонахождении Александры просят сообщать по телефону горячей линии 8−800−700−54−52 или в экстренную службу спасения по номеру 112.