Вулканешты отметили 81-ю годовщину освобождения города от фашистской оккупации

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Масштабным мероприятием отметили 27 августа в гагаузских Вулканештах 81-ю годовщину освобождения города от фашистской оккупации.
«Горожане и гости праздника торжественным маршем прошли по улицам города у Мемориалу воинской славы, где, после праздничного митинга, возложили цветы к подножию обелиска», — отметил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Участники праздника развернули копии Знамени Победы и боевого знамени 3-го отдельного гвардейского Галацкого ордена Богдана Хмельницкого мотоциклетного полка 5-й танковой армии 3-го Украинского фронта.
На церемонии присутствовал атташе посольства России в Республике Молдова Айрат Абдуллин. Присутствовавшие, поблагодарили вулканештцев за сохранение памяти о мужестве и героизме советских воинов-освободителей, отметив важность проведения подобных памятных акций и встреч.
Интересна история вулканештского мемориала. В одном из близлежащих сел в советское время был установлен памятник красноармейцам. При его переустройстве в 70-х годах плиты с именами погибших героев исчезли и братская могила превратилась из воинского захоронения просто в памятный знак. Однако усилиями местных активистов списки погибших были восстановлены.
Как ранее рассказал Алексей Петрович, благодаря прямому участию поисковиков, особенно одного из них — Вадима Шинника — был восстановлен список захороненных, девять человек, солдат и командиров Красной армии.
Эта информация будет передана органам местного самоуправления для скорейшего увековечения памяти погибших героев.