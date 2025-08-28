Вулканешты отметили 81-ю годовщину освобождения города от фашистской оккупации

Интересна история вулканештского мемориала. В одном из близлежащих сел в советское время был установлен памятник красноармейцам. При его переустройстве в 70-х годах плиты с именами погибших героев исчезли и братская могила превратилась из воинского захоронения просто в памятный знак. Однако усилиями местных активистов списки погибших были восстановлены.