Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николай Дроздов вновь попал в больницу

Известного телеведущего и учёного Николая Дроздова доставили в больницу с подозрением на кровотечение в желудке. После обследования и полутора недель лечения он был выписан. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

Дроздова госпитализировали 5 августа. Первоначально врачи заподозрили кровотечение, однако в ходе обследования выявили воспаление поджелудочной железы и низкий уровень гемоглобина, связанный с онкологией. Ситуацию осложняла язва кишечника. После курса лечения телеведущий почувствовал себя лучше и вернулся домой.

Ранее летом Николай Дроздов перенёс сложную операцию на суставе, после чего ему стало трудно передвигаться без посторонней помощи. Жена телеведущего рассказала, что заботиться о муже приходится ей одной — у дочерей не хватает времени. Сейчас супруги живут только на пенсию в размере около 40 тысяч рублей с надбавками и стараются справляться с бытовыми трудностями самостоятельно.