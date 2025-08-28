Николай Дроздов вновь попал в больницу

Дроздова госпитализировали 5 августа. Первоначально врачи заподозрили кровотечение, однако в ходе обследования выявили воспаление поджелудочной железы и низкий уровень гемоглобина, связанный с онкологией. Ситуацию осложняла язва кишечника. После курса лечения телеведущий почувствовал себя лучше и вернулся домой.
Ранее летом Николай Дроздов перенёс сложную операцию на суставе, после чего ему стало трудно передвигаться без посторонней помощи. Жена телеведущего рассказала, что заботиться о муже приходится ей одной — у дочерей не хватает времени. Сейчас супруги живут только на пенсию в размере около 40 тысяч рублей с надбавками и стараются справляться с бытовыми трудностями самостоятельно.