«Короткое замыкание электровелосипеда». Пожар произошел в Витебском государственном технологическом университете

Приехавшие на место вызова спасатели обнаружили, что из окна главного корпуса университета, расположенного на первом этаже, шел в дым. Установлено, что возгорание находится в тамбуре. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, никто не пострадал. На место происшествия работали четыре единицы техники МЧС. Огонь повредил стены, электровелосипед, а также уничтожил потолок.