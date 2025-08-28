Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Короткое замыкание электровелосипеда». Пожар произошел в Витебском государственном технологическом университете

Пожар в университете Витебска произошел из-за электровелосипеда.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в университете Витебска произошел из-за электровелосипеда. Подробности привели в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Подразделения МЧС ликвидировали пожар в Витебском государственном технологическом университете», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 28 августа, в четверг, примерно в 04.34 от системы передачи извещений о «Пожаре» молния, поступила информация про задымление в главном корпусе Витебского государственного технологического университета.

Приехавшие на место вызова спасатели обнаружили, что из окна главного корпуса университета, расположенного на первом этаже, шел в дым. Установлено, что возгорание находится в тамбуре. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, никто не пострадал. На место происшествия работали четыре единицы техники МЧС. Огонь повредил стены, электровелосипед, а также уничтожил потолок.

«Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электровелосипеда)», — уточнили в ведомстве.

Ранее Минздрав Беларуси озвучил новшества по справкам в школу: «Недопустимо указывать в справке: разрешено использование мобильной связи по медпоказаниям».

Тем временем Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров из Литвы до 2026 года.

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.