«Короткое замыкание электровелосипеда». Пожар произошел в Витебском государственном технологическом университете

Пожар в университете Витебска произошел из-за электровелосипеда. Подробности привели в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Подразделения МЧС ликвидировали пожар в Витебском государственном технологическом университете», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 28 августа, в четверг, примерно в 04.34 от системы передачи извещений о «Пожаре» молния, поступила информация про задымление в главном корпусе Витебского государственного технологического университета.
Приехавшие на место вызова спасатели обнаружили, что из окна главного корпуса университета, расположенного на первом этаже, шел в дым. Установлено, что возгорание находится в тамбуре. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, никто не пострадал. На место происшествия работали четыре единицы техники МЧС. Огонь повредил стены, электровелосипед, а также уничтожил потолок.
«Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электровелосипеда)», — уточнили в ведомстве.
Ранее Минздрав Беларуси озвучил новшества по справкам в школу: «Недопустимо указывать в справке: разрешено использование мобильной связи по медпоказаниям».
Тем временем Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров из Литвы до 2026 года.
Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.