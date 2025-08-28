Лидеры 26 стран прибудут в Пекин на празднование 80-летия Победы

26 мировых лидеров пригласили в Пекин на празднования по случаю победы во Второй мировой войне и над японскими захватчиками. Об этом в четверг, 28 августа, сообщило Центральное телевидение КНР.
В число приглашенных лидеров вошли президент России Владимир Путин, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, а также руководители стран Центральной Азии — Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов. В списке также оказались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Среди зарубежных гостей также ожидаются президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Кубы Мигель Диас-Канель, король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Вьетнама Лыонг Кыонг и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит. Приглашены также президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Мальдив Мохамед Муиззу, глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Пекине.
10 мая китайский лидер завершил свой официальный визит в Москве и вернулся в Пекин. Позже Путин поблагодарил своих зарубежных коллег, приехавших в Москву на парад Победы 9 мая. Он отметил, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны.