Новосибирские справедливороссы подали иск к партии пенсионеров из-за «американского» СССР

Эдуард Кожемякин, представитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», прокомментировал иск конкурентов в эфире канала «Россия-1», предположив, что произошедшее может быть провокацией или ошибкой дизайнера. Он также выразил обеспокоенность тем, что из-за данного инцидента избиратели могут быть лишены возможности проголосовать за выбранную ими партию. Кожемякин заявил, что пенсионеры могут быть лишены самого важного — права голоса.