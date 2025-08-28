Новосибирские справедливороссы подали иск к партии пенсионеров из-за «американского» СССР

Справедливороссы выявили использование в агитационных материалах шрифтов, разработанных в «недружественном государстве».
В преддверии выборов в Законодательное собрание НСО региональное отделение партии «Справедливая Россия» обратилось в областной суд с иском к «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Цель иска — аннулирование регистрации областного списка «пенсионеров».
Основанием для обращения в суд послужило, по мнению «справедливороссов», использование в агитационных материалах шрифтов иностранного производства, а именно разработанных в «недружественном государстве».
Александр Аксененко, представитель «Справедливой России», сообщил в своем телеграм-канале о выявленных нарушениях: «Новосибирское отделение “Российской партии пенсионеров за социальную справедливость” распространяет агитационные материалы (листовки и видео), содержащие серьезные нарушения российского законодательства, включая неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности. В частности, применяются шрифты, созданные в одной из стран, внесенных в список недружественных России».
Согласно данным Сиб.фм, претензии истца касаются использования в агитационной продукции партии пенсионеров шрифтов, разработанных в США. Примечательно, что именно этим шрифтом партия написала слово «СССР».
Эдуард Кожемякин, представитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», прокомментировал иск конкурентов в эфире канала «Россия-1», предположив, что произошедшее может быть провокацией или ошибкой дизайнера. Он также выразил обеспокоенность тем, что из-за данного инцидента избиратели могут быть лишены возможности проголосовать за выбранную ими партию. Кожемякин заявил, что пенсионеры могут быть лишены самого важного — права голоса.