Сергей Собянин: более 130 мероприятий пройдет в Москве ко Дню города

Кроме того, праздничные мероприятия запланированы на Северном и Южном речных вокзалах, а также в кинопарке «Москино». Последний, к примеру, 13 и 14 сентября проведет концерт-мюзикл «А я иду, шагаю по Москве». Песни о столице исполнят более 20 известных исполнителей. Также гостей ждет программа с мастер-классами, научно-образовательными секциями, колокольным шоу и многим другим.