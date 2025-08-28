Атаке дронов ВСУ подверглась Ростовская область в ночь на 28 августа

В ночь на 28 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на севере Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены над Каменским, Миллеровским и Чертковским районами, однако падение обломков привело к частичным разрушениям в сельской местности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В селе Маньково-Калитвенское фрагмент БПЛА повредил кровлю жилого дома и нарушил электропроводку, оставив без электричества частный дом на два хозяина. Из-за опасности детонации неразорвавшейся боевой части, застрявшей в крыше, были экстренно эвакуированы 89 местных жителей из 51 частного дома, включая детей.
— Место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы, — говорится в сообщении.
