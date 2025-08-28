Гоша Куценко рассказал о воспитании детей

Актер Гоша Куценко рассказал, что балует своих детей в обход запретов жены. В этом он признался на шоу «Утро. ТНТ».
По его словам, супруга контролирует время, которое их дети, дочери Света и Женя, проводят в смартфонах и планшетах, а он в этом плане более лоялен.
«Я их балую, конечно… Они приезжают ко мне на площадку, и их любимое место — это диван, они вытаскивают мои телефоны, планшеты мои… Но, а так, конечно, тема больная…» — рассказал он.
При этом он добавил, что ресурсы, на которых зарегистрированы его наследники, привели его в ужас. Куценко считает, что доступ к гаджетам у детей должен появляться как можно позднее.
Между тем, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова рассказала о сложностях в воспитании 13-летней дочери Варвары. В интервью «Пятому каналу» артистка поведала, что сейчас у девочки начались все «прелести» подросткового пубертата и они проходят через это вместе.