Штрафы за рекламу VPN и увеличение пособий беременным студенткам: какие законы вступают в силу в РФ с сентября

Параллельно с 1 сентября вступает в силу закон, полностью запрещающий рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировок. Нарушение этого запрета повлечет за собой штрафные санкции: для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц от 80 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.