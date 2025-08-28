Штрафы за рекламу VPN и увеличение пособий беременным студенткам: какие законы вступают в силу в РФ с сентября

С началом осени в России вступает в силу ряд новых законов, касающихся социальной поддержки, цифровой сферы и образования.
Так, с 1 сентября беременные студентки будут получать пособие в размере ста процентов регионального прожиточного минимума. Выплата будет назначаться вне зависимости от получения академической стипендии.
В школах с нового учебного года снизится нагрузка на учеников и педагогов. Будет ограничено количество контрольных работ и объем задаваемого домашнего задания. Выпускники колледжей и техникумов смогут поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ, но только по направлениям, соответствующим их профилю подготовки.
Клиенты всех банков получат возможность подключить новый сервис под названием «Вторая рука». Он позволит самостоятельно выбрать доверенного человека из числа родственников или близких друзей. Этот человек сможет помогать в проверке банковских операций для предотвращения подозрительных переводов или снятия наличных.
Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах с операционными системами iOS компании Apple и HyperOS компании Xiaomi. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, в первую очередь Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их устройства.
Параллельно с 1 сентября вступает в силу закон, полностью запрещающий рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировок. Нарушение этого запрета повлечет за собой штрафные санкции: для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц от 80 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.
Также вводится административная ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN-технологий. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Помимо прочего, появится понятие стратегически значимых лекарственных средств. Правительство Российской Федерации утвердит порядок формирования соответствующего перечня и обеспечит организацию их производства внутри страны.
Прежде председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Государственная дума в ближайшие два месяца планирует принять законопроект о полном запрете вейпов.