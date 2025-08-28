«Минсктранс» сказал о задержках транспорта до 25 минут из-за пробок на Немиге. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Минсктранс».
В организации уточнили, что в четверг, 28 августа, по причине скопления транспорта по улице Немига, движение осуществляется с нарушением графика движения. Задержка составляет до 25 минут.
