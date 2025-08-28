Ричмонд
«Минсктранс» сказал о задержках транспорта до 25 минут из-за пробок на Немиге

«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 25 минут 28 августа.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал о задержках транспорта до 25 минут из-за пробок на Немиге. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Минсктранс».

В организации уточнили, что в четверг, 28 августа, по причине скопления транспорта по улице Немига, движение осуществляется с нарушением графика движения. Задержка составляет до 25 минут.

Ранее «Минсктранс» заявил про новый способ оплаты штрафов за безбилетный проезд с 1 сентября: «Оплата наличными будет невозможна».

Тем временем приложение «Оплати» меняет правила покупки билетов на транспорт.

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.