Теннисист Даниил Медведев оштрафован на $42,5 тыс. за поведение на US Open

Напомним, Медведев 25 августа вылетел в первом круге US Open — 2025, уступив французу Бенжамену Бонзи. Россиянин проиграл два первых сета со счетом 3:6 и 5:7, однако в третьем вырвал победу на тай-брейке. Четвертую партию Медведев взял всухую (6:0). Пятый сет он уступил со счетом 4:6.