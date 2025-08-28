Теннисист Даниил Медведев оштрафован на $42,5 тыс. за поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $42,5 тыс. за поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), пишет ESPN.
Медведеву выписали сразу два штрафа: $30 тыс. — за неспортивное поведение и $12,5 тыс. — за сломанную о скамейку ракетку.
Напомним, Медведев 25 августа вылетел в первом круге US Open — 2025, уступив французу Бенжамену Бонзи. Россиянин проиграл два первых сета со счетом 3:6 и 5:7, однако в третьем вырвал победу на тай-брейке. Четвертую партию Медведев взял всухую (6:0). Пятый сет он уступил со счетом 4:6.
По ходу матча Медведев поругался с судьей. В третьем сете после неудачной подачи француза на корт выбежал фотограф, решивший, что матч закончился. Из-за инцидента судья решил дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило Медведева. Также во время игры российский теннисист показал непристойный жест, передразнив соперника.
Напомним, в январе этого года Медведев был оштрафован на $76 тыс. за поведение на Открытом чемпионате Австралии.