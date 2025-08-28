Вера Скоробогатова заявила, что Новосибирск превращается в ключевой центр

Что касается исходящей мобильности российских студентов, здесь также произошла переориентация. Если раньше лидерами были европейские страны, теперь перспективы видятся в Китае, где университеты входят в топ мировых рейтингов, и странах Юго-Восточной Азии. Томский государственный университет, например, успешно сотрудничает с Индонезией, привлекая не только студентов, но и их родителей для знакомства с сибирской жизнью.