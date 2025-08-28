Сотрудничество будет только крепнуть. Глава МВД Беларуси встретился с премьер-министром Пакистана

В ходе переговоров в Исламабаде стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, высказали заинтересованность в расширении экономического сотрудничества и углублении взаимодействия в правоохранительной сфере. Участники встречи выразили уверенность, что сотрудничество будет только крепнуть, сделав акцент на консолидации усилий в сфере противодействия терроризму, экстремизму, наркоторговле и нелегальной миграции. Делегация МВД Беларуси посетила резиденцию премьер-министра, где растет дерево, посаженное Президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2015 году.