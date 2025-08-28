Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудничество будет только крепнуть. Глава МВД Беларуси встретился с премьер-министром Пакистана

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Источник: МВД РБ

В ходе переговоров в Исламабаде стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, высказали заинтересованность в расширении экономического сотрудничества и углублении взаимодействия в правоохранительной сфере. Участники встречи выразили уверенность, что сотрудничество будет только крепнуть, сделав акцент на консолидации усилий в сфере противодействия терроризму, экстремизму, наркоторговле и нелегальной миграции. Делегация МВД Беларуси посетила резиденцию премьер-министра, где растет дерево, посаженное Президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2015 году.

Ранее Иван Кубраков провел встречу с пакистанским коллегой Саидом Мохсином Разой Накви. Они договорились продолжить взаимодействие в вопросах борьбы с преступностью.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше