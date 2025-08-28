Овчинский: 2 тыс. рабочих мест появится благодаря КРТ у метро «Рассказовка»

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о том, что в районе Солнцево также запланирована реорганизация участка на улице Щорса в рамках программы КРТ. Здесь будет построено жилье общей площадью 30,6 тысячи квадратных метров на участке площадью 0,77 гектара, что обеспечит новыми квартирами около 680 москвичей. На первых этажах зданий разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, что создаст более 50 рабочих мест.