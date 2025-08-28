Овчинский: 2 тыс. рабочих мест появится благодаря КРТ у метро «Рассказовка»

У станции метро «Рассказовка» на Солнцевской линии планируется реорганизация четырех участков общей площадью 9,21 гектара, которые в настоящее время используются неэффективно. Это решение было принято правительством Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Проект комплексного развития территории (КРТ) включает в себя строительство 262 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 162,5 тысячи квадратных метров будут отведены под жилье в рамках программы реновации.
«Кроме того, на территории возведут три общественно-деловых комплекса и другую инфраструктуру, а один из участков передадут городу для размещения ярмарки. В результате создадут свыше двух тысяч рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение восьми лет», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Участки находятся вблизи станции «Рассказовка» и Боровского шоссе, на улицах Федосьино и Корнея Чуковского, и относятся к районам Внуково и Ново-Переделкино.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о том, что в районе Солнцево также запланирована реорганизация участка на улице Щорса в рамках программы КРТ. Здесь будет построено жилье общей площадью 30,6 тысячи квадратных метров на участке площадью 0,77 гектара, что обеспечит новыми квартирами около 680 москвичей. На первых этажах зданий разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, что создаст более 50 рабочих мест.
Программа комплексного развития территорий (КРТ) нацелена на преобразование бывших промышленных зон и неиспользуемых участков в привлекательные городские пространства. В настоящее время в Москве находится в разработке и реализации 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров по поручению мэра Сергея Собянина.