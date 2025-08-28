В павильоне «Экономика Москвы» обсудят будущее рынка труда

Сегодня, 28 августа, в павильоне «Экономика Москвы» в «Музеоне» пройдет дискуссия «PRO карьеру: тренды от лидеров рынка», на которой расскажут о дефиците кадров, изменениях карьерных ожиданий, новых форматах занятости и подготовке молодых специалистов. Дискуссия с участием заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, руководителей и топ-менеджеров компаний, являющихся лидерами рынка труда, состоится в рамках масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030».
Программа павильона «Экономика Москвы» насыщена образовательными и дискуссионными мероприятиями, здесь регулярно обсуждают важные экономические вызовы и пути их решения. Сегодня такой темой станет будущее рынка труда, существующие возможности для трудоустройства, карьерного и зарплатного роста — вопросы, которые касаются всех: студентов, молодых специалистов, опытных сотрудников и предпринимателей.
В ходе дискуссии обсудят, как работодатели преодолевают нехватку кадров и их ожидания от соискателей, как в целом меняется рынок труда, в каких сферах фиксируется дефицит кадров, а в каких — перенасыщение. Посетители павильона узнают, почему дефицит кадров — это не вызов для работодателей, а уникальная возможность для соискателей, зачем проводят стажировки и программы переобучения в крупных компаниях и многое другое.
В дискуссии примут участие заместитель мэра Москвы Мария Багреева, заместитель гендиректора по персоналу Т1 Екатерина Колесникова, заместитель вице-президента по персоналу VK Ольга Щербинина, директор управления привлечения талантов блока «Люди и культура» Сбера Анна Овчинникова, директор блока инженерных компетенций Корпоративная академия Росатома Алексей Пономаренко и руководитель проектов hh.ru Елена Лондарь. Модератор дискуссии — проректор по работе со студентами Сколтеха Денис Столяров.
Напомним, что павильон «Экономика Москвы» работает в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» до 14 сентября ежедневно, кроме понедельников.