В павильоне «Экономика Москвы» обсудят будущее рынка труда

В ходе дискуссии обсудят, как работодатели преодолевают нехватку кадров и их ожидания от соискателей, как в целом меняется рынок труда, в каких сферах фиксируется дефицит кадров, а в каких — перенасыщение. Посетители павильона узнают, почему дефицит кадров — это не вызов для работодателей, а уникальная возможность для соискателей, зачем проводят стажировки и программы переобучения в крупных компаниях и многое другое.