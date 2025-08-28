Солнце готовит новый «сюрприз»: россиян предупредили о мощных вспышках

Специалисты Института космических исследований Российской академии наук сообщают о возможности возникновения мощных вспышек на Солнце 28 августа. По данным ученых, активность ожидается в зоне, оказывающей непосредственное воздействие на Землю.
За прошедшие солнечные сутки, 27 августа 2025 года, геомагнитная обстановка на планете оставалась спокойной. При этом вспышечная активность оценивалась как высокая, но без прямых рисков для Земли благодаря расположению активных областей.
На предстоящий день 28 августа ученые прогнозируют сохранение спокойной геомагнитной обстановки. Однако вспышечная активность Солнца, по их ожиданиям, усилится. Существует вероятность отрыва крупных протуберанцев и формирования вспышек высоких классов в зоне, которая оказывает прямое воздействие на нашу планету.
Ранее KP.RU сообщал, что риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, а также магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще по меньшей мере два-три года. По словам экспертов, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.