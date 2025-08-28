Солнце готовит новый «сюрприз»: россиян предупредили о мощных вспышках

Ранее KP.RU сообщал, что риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, а также магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще по меньшей мере два-три года. По словам экспертов, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.