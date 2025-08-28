В Перми наказали банк на 450 тысяч за давление на вдову участника СВО

В ходе административного расследования доводы заявительницы нашли свое подтверждение, был выявлен целый ряд нарушений со стороны кредитной организации. Так, банк проигнорировал норму ст. 2 Федерального закона № 377-ФЗ, требующую прекратить обязательства по кредитному договору в случае гибели военнослужащего. Также его сотрудники ввели супругу погибшего в заблуждение относительно принадлежности представителя кредитора к органам государственной власти, сообщили ложные сведения о правовых последствиях неуплаты задолженности и путем угроз оказали на нее психологическое давление. После звонка недобросовестного взыскателя долга женщина находилась в состоянии паники, испытывала страх за своих несовершеннолетних детей.