В Перми наказали банк на 450 тысяч за давление на вдову участника СВО

При этом сотрудник отдела взыскания банка выдавал себя за судебного пристава, угрожал женщине взломом дверей, описью имущества и не обращал внимания на тот факт, что заемщик погиб в ходе выполнения боевых задач несколько месяцев назад.
В ходе административного расследования доводы заявительницы нашли свое подтверждение, был выявлен целый ряд нарушений со стороны кредитной организации. Так, банк проигнорировал норму ст. 2 Федерального закона № 377-ФЗ, требующую прекратить обязательства по кредитному договору в случае гибели военнослужащего. Также его сотрудники ввели супругу погибшего в заблуждение относительно принадлежности представителя кредитора к органам государственной власти, сообщили ложные сведения о правовых последствиях неуплаты задолженности и путем угроз оказали на нее психологическое давление. После звонка недобросовестного взыскателя долга женщина находилась в состоянии паники, испытывала страх за своих несовершеннолетних детей.
Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю кредитная организация был признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Акционерному обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.