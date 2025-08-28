Татьяна Ким в четвертый раз стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

Forbes представил рейтинг 20 самых состоятельных женщин России за 2024 год. Лидером списка в четвертый раз стала Татьяна Ким, основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Ее состояние оценили в 7,1 миллиарда долларов.