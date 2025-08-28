Татьяна Ким в четвертый раз стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

Forbes представил рейтинг 20 самых состоятельных женщин России за 2024 год. Лидером списка в четвертый раз стала Татьяна Ким, основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Ее состояние оценили в 7,1 миллиарда долларов.
На второй позиции оказалась Татьяна Литвиненко с капиталом в 3 миллиарда долларов. Она получила 20,6% акций «Фосагро» от супруга Владимира Литвиненко в мае 2022 года. Третье место заняла Елена Батурина, президент компании Inteco Management, с состоянием 1,3 миллиарда долларов.
Четвертую строчку рейтинга заняла Людмила Коган, вдова бизнесмена Владимира Когана, с капиталом 1,2 миллиарда долларов. Пятое место досталось Татьяне Володиной, председателю стратегического совета «Лэтуаль», с состоянием 1,15 миллиарда долларов.
В первую десятку также вошли Наталья Луценко, владеющая 50% группы «Содружество» с капиталом 1,15 миллиарда долларов, Екатерина Федун, дочь совладельца «Лукойла», с аналогичным состоянием, Виктория Михельсон, дочь основателя «Новатэка», с 1,1 миллиарда долларов, Лидия Сультеева, супруга совладельца группы ТАИФ, с 1,05 миллиарда долларов, и Евгения Гурьева, супруга основателя «Фосагро», с 900 миллионами долларов.
По данным Forbes, общее состояние женщин из первой десятки превысило 19 миллиардов долларов. Издание отметило, что число женщин-миллиардеров в рейтинге достигло рекордного показателя — девяти человек.
Ранее Татьяна Ким рассказала, как ей удается совмещать управление бизнесом и воспитание семерых детей. Женщина отметила, что найти баланс между работой и семьей непросто, но возможно благодаря поддержке близких и сильной профессиональной команде.