Посетители концерта в «Крокусе» рассказали, как чудом спаслись от теракта

Посетители концерта в «Крокус Cити Холле» рассказали в суде, как им удалось спастись за несколько минут до начала теракта.
— Спаслись чудом — кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся, — цитирует собеседника из зала суда РИА Новости.
Ранее также появилась информация, что фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» постоянно читает Коран и совершает молитвы в СИЗО. При этом мужчина также агрессивно склоняет соседей по камере принять ислам, в том числе доверителя адвоката.
Также силовик, которого опросили в суде в качестве свидетеля, рассказал, что одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после погони снимали с дерева, которое пришлось спилить.
22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».