Посетители концерта в «Крокусе» рассказали, как чудом спаслись от теракта

— Спаслись чудом — кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся, — цитирует собеседника из зала суда РИА Новости.