Новая фаза испытаний онкопрепарата на основе вируса может занять до двух лет

Директор ИХБФМ СО РАН уточнил, что ученые надеются начать исследования уже в этом году. Они пройдут на тех же площадках, что и первая фаза, основная — центр онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Тогда в испытаниях принимали участие пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса.