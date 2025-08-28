Успение Пресвятой Богородицы-2025: смысл и история праздника

Любопытно, что ни одно из четырех Евангелий не содержит описания смерти Богоматери. Там вообще нет никакой информации о том, что было с Марией после Вознесения Иисуса. Некоторые сведения о ее земной жизни и смерти можно найти только в апокрифах. Это неканонические религиозные тексты. Они не входят в Библию.