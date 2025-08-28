Успение Пресвятой Богородицы-2025: смысл и история праздника

28 августа в Православной церкви завершается Успенский пост. В этот день верующие отмечают один из двунадесятых (главных) праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Это — день смерти Марии, матери Христа. Слово «успение» переводится со старославянского как «мирная кончина» или «сон». Успение Богоматери символизирует переход в вечную жизнь, соединение со Спасителем.
В православных храмах по всей России и за рубежом утром пройдут литургии — торжественные службы.
Любопытно, что ни одно из четырех Евангелий не содержит описания смерти Богоматери. Там вообще нет никакой информации о том, что было с Марией после Вознесения Иисуса. Некоторые сведения о ее земной жизни и смерти можно найти только в апокрифах. Это неканонические религиозные тексты. Они не входят в Библию.
Впервые Успение Пресвятой Богородицы упоминается в произведениях, датированных I веком нашей эры. Более полное жизнеописание Девы Марии появляется только в VIII столетии.
Согласно источникам, к Марии во время молитвы явился архангел Гавриил и сообщил, что скоро она предстанет перед Всевышним. Богоматерь собрала к себе в Иерусалим своих близких и всех учеников Христа — апостолов. Простилась с ними и через три дня скончалась.
Апостолы стали свидетелями кончины Святой Девы. Христос в окружении множества ангелов явился, чтобы принять душу Своей Пречистой Матери и возвести Ее в рай.
Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф.
На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не нашли. В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».
Успение — последний двунадесятый праздник церковного года. Новолетие отмечается 14 сентября, так что первым праздником года оказывается Рождество Богородицы (21 сентября), а последним — Ее Успение.
На Руси особо почитают Божью Матерь. Она считается покровительницей нашей страны. Бóльшая часть храмов на территории России освящается в честь праздника Успения. Первый Успенский собор был построен во Владимире в 1158—1160 годах. В 1326 году был заложен Успенский собор Московского Кремля, ставший усыпальницей Московских Патриархов. В других городах Успенские церкви и соборы возводились в основном по подобию московского.