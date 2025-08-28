Байкальск планируют сделать визитной карточкой экотуризма России

Байкальск планируют сделать визитной карточкой экологического туризма России. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. На месте бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината хотят создать современный район и всесезонный курорт международного уровня. Сейчас для этого готовят документацию.