Байкальск планируют сделать визитной карточкой экотуризма России

На месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината появится курорт международного уровня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Байкальск планируют сделать визитной карточкой экологического туризма России. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. На месте бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината хотят создать современный район и всесезонный курорт международного уровня. Сейчас для этого готовят документацию.

— Мы хотим вывести Байкальск на иной уровень жизни, дать новое развитие в прошлом промышленному городу. Этот масштабный проект должен быть реализован с привлечением передовых технологий и экологически чистых источников энергии, — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для дополнительных возможностей развития хотят включить территорию БЦБК в состав федерального проекта «5 морей и озеро Байкал» национального проекта "Туризм и гостеприимство.

Также КП-Иркутск рассказала, что на экологическую реабилитацию Байкальска направят более 15 миллиардов рублей.