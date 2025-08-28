БЖД рассказала, что сделано с 50 станциями и остановками поездов в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В 2025 году железнодорожники провели ремонтные работы на более 50 станциях и остановочных пунктах, которые расположены во всех областях Беларуси. Кроме того, для удобства и обеспечения безопасности пассажиров частично были отремонтированы покрытия, борта пассажирских платформ. Также была обновлена покраска скамеек, ограждений, павильонов и так далее.
В БЖД уточнили, что на железной дороге проводится ремонт устройств наружного освещения железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2025 году уже смогли отремонтировать освещение на 14 объектах при запланированных 18 на указанный год.
Тем временем БЖД запустила новый туристический маршрут с посещением школы, где учился президент Беларуси Александр Лукашенко.
