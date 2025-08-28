БЖД рассказала, что сделано с 50 станциями и остановками поездов в Беларуси

В 2025 году железнодорожники провели ремонтные работы на более 50 станциях и остановочных пунктах, которые расположены во всех областях Беларуси. Кроме того, для удобства и обеспечения безопасности пассажиров частично были отремонтированы покрытия, борта пассажирских платформ. Также была обновлена покраска скамеек, ограждений, павильонов и так далее.