БЖД рассказала, что сделано с 50 станциями и остановками поездов в Беларуси

БЖД сообщила, что именно было сделано с 50 станциями и остановками поездов.

Источник: Комсомольская правда

БЖД рассказала, что сделано с 50 станциями и остановками поездов в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В 2025 году железнодорожники провели ремонтные работы на более 50 станциях и остановочных пунктах, которые расположены во всех областях Беларуси. Кроме того, для удобства и обеспечения безопасности пассажиров частично были отремонтированы покрытия, борта пассажирских платформ. Также была обновлена покраска скамеек, ограждений, павильонов и так далее.

В БЖД уточнили, что на железной дороге проводится ремонт устройств наружного освещения железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2025 году уже смогли отремонтировать освещение на 14 объектах при запланированных 18 на указанный год.

Тем временем БЖД запустила новый туристический маршрут с посещением школы, где учился президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.

