Самый счастливый день стал последним: родственница невесты застрелила жениха во время свадьбы

Ранее стало известно, что на свадебном торжестве в селе Тюнгур был убит президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков. Он поссорился с 74-летним пенсионером, который был пьян. Пожилой мужчина подошел к президенту Федерации ММА Алтая и ударил его ножом в грудь.