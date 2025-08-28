Самый счастливый день стал последним: родственница невесты застрелила жениха во время свадьбы

Жених скончался от полученных ранений после стрельбы, произошедшей во время празднования его свадьбы на севере Турции. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Инцидент произошел, когда молодоженов сопровождали домой после церемонии бракосочетания. Жених, 23-летний Али К., был ранен выстрелом из огнестрельного оружия. Огонь открыла родственница невесты.
Как отмечается в публикации, праздничная стрельба является распространенной традицией на свадьбах в северном регионе Турции.
Правоохранители задержали подозреваемую женщину. При обыске в ее саду были обнаружены два незарегистрированных пистолета. Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что на свадебном торжестве в селе Тюнгур был убит президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков. Он поссорился с 74-летним пенсионером, который был пьян. Пожилой мужчина подошел к президенту Федерации ММА Алтая и ударил его ножом в грудь.